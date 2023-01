Châteaux en fête – Château de Lasteyrie La Rochebeaucourt-et-Argentine, 27 avril 2023, La Rochebeaucourt-et-Argentine La Rochebeaucourt-et-Argentine.

2023-04-27 11:00:00 – 2023-05-01 17:00:00

« EPHEMERA » ANIMATION SONORE ET VISUELLE

Dans la bibliothèque, ouverte pour la première fois, plongez dans « Ephemera » l’univers visuel et sonique de Caroline Pastor, photographe et Hugues Lefebvre, musicien, un parcours en duo qui vous fera explorer des curiosités éphémères et les vibrations des saisons.

Animation gratuite

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

