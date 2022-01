Châteaux en fête – Château de Lasteyrie La Rochebeaucourt-et-Argentine, 28 avril 2022, La Rochebeaucourt-et-Argentine.

Châteaux en fête – Château de Lasteyrie La Rochebeaucourt-et-Argentine

2022-04-28 11:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne La Rochebeaucourt-et-Argentine

NATUR’ART EXPO « – HAUTE EN COULEURS »

Talentueux.euses artistes peintres, plasticien.

ne.s, sculpteur.e.s et céramistes présenteront leurs créations colorées dans ce lieu remarquable, créé au XIXe siècle et enrichi au fil des années.

Suivez librement leur déambulation chromatiqueau détour des topiaires, du bassin aux poissons et autres espaces arborés.

Retrouvez la liste complète de tous les artistes sur le site de l’événement www.chateauxenfete.com, sur la page Facebook du Château de Lasteyrie et sur Instagram @chateaudelasteyrie.

Entrée libre

Gratuit

+33 055356446

La Rochebeaucourt-et-Argentine

dernière mise à jour : 2022-01-28 par