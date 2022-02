Châteaux en fête – Château de Lasteyrie La Rochebeaucourt-et-Argentine La Rochebeaucourt-et-Argentine Catégories d’évènement: Dordogne

Châteaux en fête – Château de Lasteyrie
La Rochebeaucourt-et-Argentine
2022-05-01 12:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

DÉGUSTATION
Venez déguster les galettes et crêpes de Ma P'tite Crêperie food-truck !
Selon menu sur place
Accès libre, sans réservation

