2022-04-29 – 2022-04-29 DÉMONSTRATION DE DANSES.

Spectacle de danse en trois tableaux mêlant le ballet classique et la danse contemporaine, avec pour toile de fond le parc du Château de Lasteyrie. Création originale Mari Meade Dance Collective.

Apéritif dégustation avec les artistes à la fin de la représentation !

11 € par personne à partir de 11 ans.

Lien pour la réservation :

