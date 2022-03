Châteaux en fête – Château de Lanquais Lanquais, 16 avril 2022, Lanquais.

Châteaux en fête – Château de Lanquais Lieu-dit Bournazel Château de Lanquais Lanquais

2022-04-16 14:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 Lieu-dit Bournazel Château de Lanquais

Lanquais Dordogne Lanquais

CONCOURS DE COSTUMES D’ÉPOQUE

du 16 avril au 1er mai – 14h30 à 18h00 sauf le mardi

Enfants et adultes, venez au château vêtu de votre plus beau costume de l’époque du Moyen-âge à Renaissance, participez au concours et gagnez de beaux lots.

Tarif : inclus dans le tarif de visite du château

Accès libre, sans réservation

+33 7 47 11 77 93

Chateau de Lanquais

