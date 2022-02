Châteaux en fête – Château de la Meyfrenie Verteillac Verteillac Catégories d’évènement: Dordogne

VERTEILLAC

Châteaux en fête – Château de la Meyfrenie Verteillac, 23 avril 2022, Verteillac. Châteaux en fête – Château de la Meyfrenie Verteillac

2022-04-23 – 2022-04-23

Verteillac Dordogne Verteillac VISITE Visite de la demeure à 15 h. Gratuit Accès libre, sans réservation CONFERENCE Conférence par Alain de La Ville, architecte en patrimoine et Inés de La Ville professeur d’université à 16 h.

Verteillac

