Saint-Jean-de-Côle Dordogne Saint-Jean-de-Côle VISITE THEATRALISEE Don Quichotte « Le chevalier à la triste figure… ». Gentes dames et damoiseaux, venez écouter son incroyable aventure. Plein tarif adulte : 10 €

Tarif réduit (- 18 ans, chômeurs) : 8€

Gratuit pour les – de 6 ans Durée de la visite : 60 minutes Réservation fortement conseillée au 05 53 62 14 15 ou à nadine.borie@perigord-limousin.fr Jonathan Barbot

