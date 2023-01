Châteaux en fête – Château de la Marthonie Saint-Jean-de-Côle Saint-Jean-de-Côle Catégories d’Évènement: Dordogne

Châteaux en fête – Château de la Marthonie Château de la Marthonie Le Bourg Saint-Jean-de-Côle Dordogne

2023-04-19

2023-04-19 – 2023-04-19

Dordogne VISITE ENQUETE « CE CHATEAU CACHE QUELQUE CHOSE » Visite sous forme d’enquête ludique A partir de 6 ans : 7€

Réservation obligatoire par mail à bit.stjean@perigord-limousin.fr ou au 05.53.62.14.15

+33 5 53 62 14 15

