Châteaux en fête – Château de La Guionie

Châteaux en fête – Château de La Guionie, 18 avril 2022, . Châteaux en fête – Château de La Guionie

2022-04-18 – 2022-04-18 EUR 6 19 VISITE COMPLÈTE DE LA DEMEURE Venez visiter la demeure et ses extérieurs, puis découvrez l’église templière de Lempzours, les ruines du château de La Sale et les abords du château de La Coudercherie.

Enfin, retrouvez les propriétaires de la demeure autour d’un apéritif dinatoire. Adulte : 19 €

Enfant de 12 à 16 ans: 9.50 €

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans English spoken Il est impératif d’être bien chaussé pour visiter les caves. Réservation au 06 60 80 67 28 ou à dutronechristophe@yahoo.fr VISITE COMPLÈTE DE LA DEMEURE Venez visiter la demeure et ses extérieurs, puis découvrez l’église templière de Lempzours, les ruines du château de La Sale et les abords du château de La Coudercherie.

Enfin, retrouvez les propriétaires de la demeure autour d’un apéritif dinatoire. Adulte : 19 €

Enfant de 12 à 16 ans: 9.50 €

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans English spoken Il est impératif d’être bien chaussé pour visiter les caves. Réservation au 06 60 80 67 28 ou à dutronechristophe@yahoo.fr VISITE COMPLÈTE DE LA DEMEURE Venez visiter la demeure et ses extérieurs, puis découvrez l’église templière de Lempzours, les ruines du château de La Sale et les abords du château de La Coudercherie.

Enfin, retrouvez les propriétaires de la demeure autour d’un apéritif dinatoire. Adulte : 19 €

Enfant de 12 à 16 ans: 9.50 €

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans English spoken Il est impératif d’être bien chaussé pour visiter les caves. Réservation au 06 60 80 67 28 ou à dutronechristophe@yahoo.fr dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville