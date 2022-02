Châteaux en fête – Château de La Guionie Lempzours Lempzours Catégories d’évènement: Dordogne

Lempzours

Châteaux en fête – Château de La Guionie Lempzours, 18 avril 2022, Lempzours. Châteaux en fête – Château de La Guionie Château de La guionie Château de La Guionie Lempzours

2022-04-18 – 2022-04-18 Château de La guionie Château de La Guionie

Lempzours Dordogne Lempzours EUR 6 19 VISITE Visite des intérieurs et extérieurs du château vous est proposée pour une durée d’1h30 Tarif : 6€ par personne English spoken Il est impératif d’être bien chaussé pour visiter les caves. Réservation au 06 60 80 67 28 ou à dutronechristophe@yahoo.fr VISITE Visite des intérieurs et extérieurs du château vous est proposée pour une durée d’1h30 Tarif : 6€ par personne English spoken Il est impératif d’être bien chaussé pour visiter les caves. Réservation au 06 60 80 67 28 ou à dutronechristophe@yahoo.fr +33 6 60 80 67 28 VISITE Visite des intérieurs et extérieurs du château vous est proposée pour une durée d’1h30 Tarif : 6€ par personne English spoken Il est impératif d’être bien chaussé pour visiter les caves. Réservation au 06 60 80 67 28 ou à dutronechristophe@yahoo.fr Christophe Dutrone

Château de La guionie Château de La Guionie Lempzours

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lempzours Autres Lieu Lempzours Adresse Château de La guionie Château de La Guionie Ville Lempzours lieuville Château de La guionie Château de La Guionie Lempzours Departement Dordogne

Lempzours Lempzours Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lempzours/

Châteaux en fête – Château de La Guionie Lempzours 2022-04-18 was last modified: by Châteaux en fête – Château de La Guionie Lempzours Lempzours 18 avril 2022 Dordogne Lempzours

Lempzours Dordogne