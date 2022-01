Châteaux en fête – Château de la Côte Biras Biras Catégories d’évènement: Biras

Dordogne

Châteaux en fête – Château de la Côte Biras, 16 avril 2022, Biras. Châteaux en fête – Château de la Côte Biras

2022-04-16 – 2022-05-01

Biras Dordogne Biras EUR 10 500 BAPTEME EN MONTGOLFIERE Découvrez les paysages uniques et magiques de la Dordogne ! Places limitées : 3 personnes maximum. REPAS PERIGOURDIN Venez déguster les spécialités périgourdine tous les jours sauf le 18 et 25 avril 2022 ANIMATIONS SPORTIVES Piscine, badminton, volley, pétanque, foot et ping-pong. Uniquement sur réservations au 05 53 03 70 11 ou à contatc@chateaudelacote.com

Détails Catégories d’évènement: Biras, Dordogne Autres Lieu Biras Adresse Ville Biras lieuville Biras

