Châteaux en fête – Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Catégories d’évènement: Dordogne

Jumilhac-le-Grand

Châteaux en fête – Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand, 28 janvier 2022, Jumilhac-le-Grand. Châteaux en fête – Château de Jumilhac Château de Jumilhac 1 place du Château Jumilhac-le-Grand

2022-01-28 – 2022-01-28 Château de Jumilhac 1 place du Château

Jumilhac-le-Grand Dordogne Jumilhac-le-Grand SPECTACLE « La Légende de La Fileuse ». Création et interprétation par La « Cour des Contes », troupe

parisienne talentueuse qui propose un spectacle mêlant réalité, imaginaire, poésie et humour. Un moment partagé pour tout public. Gratuit Réservation au 06 16 22 97 69 ou à chateau.de.jumilhac@sfr.fr SPECTACLE « La Légende de La Fileuse ». Création et interprétation par La « Cour des Contes », troupe

parisienne talentueuse qui propose un spectacle mêlant réalité, imaginaire, poésie et humour. Un moment partagé pour tout public. Gratuit Réservation au 06 16 22 97 69 ou à chateau.de.jumilhac@sfr.fr +33 6 16 22 97 69 SPECTACLE « La Légende de La Fileuse ». Création et interprétation par La « Cour des Contes », troupe

parisienne talentueuse qui propose un spectacle mêlant réalité, imaginaire, poésie et humour. Un moment partagé pour tout public. Gratuit Réservation au 06 16 22 97 69 ou à chateau.de.jumilhac@sfr.fr © Déclic & Décolle

Château de Jumilhac 1 place du Château Jumilhac-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-02-02 par Groupe CDT

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Jumilhac-le-Grand Autres Lieu Jumilhac-le-Grand Adresse Château de Jumilhac 1 place du Château Ville Jumilhac-le-Grand lieuville Château de Jumilhac 1 place du Château Jumilhac-le-Grand Departement Dordogne

Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jumilhac-le-grand/

Châteaux en fête – Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand 2022-01-28 was last modified: by Châteaux en fête – Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand 28 janvier 2022 Dordogne Jumilhac-le-Grand

Jumilhac-le-Grand Dordogne