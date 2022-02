Châteaux en fête – Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Catégories d’évènement: Dordogne

VISITES AUTONOMES

Visites autonomes du Château (avec accès libre aux jardins) ou guidées.

Adulte : 9,50€, réduit : 7,50€, enfant : 5,50€. * Sur réservation au 06 16 22 97 69 ou à chateau.de.jumilhac@sfr.fr VISITES HISTORIQUES

Visites historiques et symboliques des toitures avec accès à la tour de guet, charpente et chemin de ronde.

Adulte : 6,50€, réduit : 5€, enfant : 3,50€. * * – 10 % pour les V.M.F., la D.H. et la Trèflerie Sur réservation au 06 16 22 97 69 ou à chateau.de.jumilhac@sfr.fr

+33 6 16 22 97 69

