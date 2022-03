Châteaux en fête – Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Catégories d’évènement: Dordogne

Jumilhac-le-Grand

Châteaux en fête – Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand, 28 janvier 2022, Jumilhac-le-Grand. Châteaux en fête – Château de Jumilhac Château de Jumilhac 1 place du Château Jumilhac-le-Grand

2022-01-28 – 2022-01-28 Château de Jumilhac 1 place du Château

Jumilhac-le-Grand Dordogne Jumilhac-le-Grand Grandes visites nocturnes avec torches, bougies, musiques et guides en costume Tarif:

Plein tarif adulte : 12€

Tarif réduit : 9.50 €

Enfant : 7€

Château de Jumilhac 1 place du Château Jumilhac-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

