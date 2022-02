Châteaux en fête – Château de Hautefort Hautefort Hautefort Catégories d’évènement: Dordogne

2022-04-16 – 2022-05-01

Hautefort Dordogne Hautefort VISITE Visite commentée et interactive du studio de cinéma + découverte de l’exposition rétrospective 50 ans de cinéma à Hautefort (durée de la visite commentée : environ 45 minutes). Plein tarif adulte ( à partir de 15 ans) : 11 €

Tarif enfant ( 7 à 14 ans inclus ) : 6 €

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans Pas de réservation nécessaire, les billets peuvent être pris sur place. Groupes limités à 30 personnes maximum. Ce nombre est susceptible de varier en fonction de l’épidémie de Covid et d’éventuelles mesures sanitaires mises en place. Le Bourg Château de Hautefort Hautefort

