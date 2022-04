Châteaux en fête – Château de Fayolle

2022-04-18 – 2022-04-18 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU

11H (ENGLISH) ET 14H30 (FRANÇAIS) Visite exceptionnelle d’1h30 environ.

La visite vous amènera dans le parc, dans la chapelle, le pigeonnier et les rez-de-chaussée, tour et cave du château. Coupe de méthode traditionnelle. TARIFS : Tarif plein adulte : 8€ / Gratuit pour les moins de 18 ans INFOS COMPLÉMENTAIRES : Sur réservation uniquement, par e-mail à chateaudefayolle@gmail.com ou par téléphone au 05 53 74 32 02. VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU

