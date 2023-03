Châteaux en fête – Château de Fayolle, 22 avril 2023, Saussignac .

Châteaux en fête – Château de Fayolle

297 Route du Marment Saussignac Dordogne

2023-04-22 08:00:00 – 2023-04-23 17:00:00

Saussignac

Dordogne

CHINER AU CHÂTEAU – VIDE GRENIER ET BROCANTE

Les 22 et 23 avril de 8h à 17h

Un beau week-end familial pour trouver des trésors !

L’année dernière nous avons accueilli 125 exposants et plus de 1 800 visiteurs !

Il y aura plusieurs food-trucks et un bar à vin pour votre repas.

Le Café des Chineurs et la salle de dégustation seront ouvert tout le week-end.

Gratuit

Réservation non requise.

Plus d’info disponible sur le site www.vide-greniers.org

+33 5 53 74 32 02 Château de Fayolle

Château de Fayolle

Saussignac

