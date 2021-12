Saussignac Saussignac Dordogne, Saussignac Châteaux en fête – Château de Fayolle Saussignac Saussignac Catégories d’évènement: Dordogne

Saussignac

Châteaux en fête – Château de Fayolle Saussignac, 29 avril 2022, Saussignac. Châteaux en fête – Château de Fayolle Saussignac

2022-04-29 19:00:00 – 2022-04-29 22:00:00

Saussignac Dordogne Saussignac 10 10 EUR APÉRO-CONCERT – VENDREDI 29 AVRIL – DE 19H A 22H

Profitez d’un apéro et d’un concert dans le cœur de chais du château.

Concert de musique live.

Apéritif compris : Planche gourmande, cannelés de Bordeaux, café ou thé (autres boissons en supplément)

TARIFS : Tarif plein adulte 20€ / Tarif réduit pour les 6 – 17 ans 10 €

dernière mise à jour : 2021-12-13 par Groupe CDT

