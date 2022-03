Châteaux en fête – Château de Fayolle Saussignac Saussignac Catégories d’évènement: Dordogne

Saussignac Dordogne Saussignac BALADE GOURMANDE Une randonnée sportive parmi les vignes de l’appellation Saussignac tout en profitant des arrêts gourmands dégustation de vins et de tapas fournis par les restaurants locaux.

La boucle d’environs 6km vous permettra de découvrir 4 châteaux, 2 villages et la vue époustouflante sur la vallée de la Dordogne.

Une belle journée pour toute la famille.

Les boissons sans alcool seront disponibles pour les enfants ainsi qu’une chasse au trésor.

+33 5 53 74 32 02

