Châteaux en Fête : Château de Duras Duras, 16 avril 2022, Duras.

Châteaux en Fête : Château de Duras Duras

2022-04-16 – 2022-05-01

Duras Lot-et-Garonne

EUR 5 10 Dans le cadre du château en fête, le château de Duras s’anime :

– Chasse aux œufs du samedi 16 au lundi 18 avril 2022 de 14h à 18h : partez à l’assaut du château pour retrouver les oeufs cachés à l’intérieur : une récompense en chocolat à la clé !

– Escape Game du samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2022 de 14h à 17h : venez vivre une expérience historique inédite. En famille ou entre amis, saurez-vous mener l’enquête ? Vous aurez 60 minutes et pas une de plus. Réservation et paiement en ligne obligatoire. 8 personnes maximum.

– Animations médiévales au château de Duras les samedis 23 et 30 avril et dimanches 24 avril et 1er mai 2022 : animations médiévales avec le Mesnie de Barbazan : campement médiéval dans le Jardin de la Fée avec mobilier, décoration, armes et armures en présentation, démonstration de calligraphie, maniement des armes et armures. Réservation en ligne conseillée.

Dans le cadre du château en fête, le château de Duras s’anime :

– Chasse aux œufs du samedi 16 au lundi 18 avril 2022 de 14h à 18h : partez à l’assaut du château pour retrouver les oeufs cachés à l’intérieur : une récompense en chocolat à la clé !

– Escape Game du samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2022 de 14h à 17h : venez vivre une expérience historique inédite. En famille ou entre amis, saurez-vous mener l’enquête ? Vous aurez 60 minutes et pas une de plus. Réservation et paiement en ligne obligatoire. 8 personnes maximum.

– Animations médiévales au château de Duras les samedis 23 et 30 avril et dimanches 24 avril et 1er mai 2022 : animations médiévales avec le Mesnie de Barbazan : campement médiéval dans le Jardin de la Fée avec mobilier, décoration, armes et armures en présentation, démonstration de calligraphie, maniement des armes et armures. Réservation en ligne conseillée.

+33 5 33 14 00 38

Dans le cadre du château en fête, le château de Duras s’anime :

– Chasse aux œufs du samedi 16 au lundi 18 avril 2022 de 14h à 18h : partez à l’assaut du château pour retrouver les oeufs cachés à l’intérieur : une récompense en chocolat à la clé !

– Escape Game du samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2022 de 14h à 17h : venez vivre une expérience historique inédite. En famille ou entre amis, saurez-vous mener l’enquête ? Vous aurez 60 minutes et pas une de plus. Réservation et paiement en ligne obligatoire. 8 personnes maximum.

– Animations médiévales au château de Duras les samedis 23 et 30 avril et dimanches 24 avril et 1er mai 2022 : animations médiévales avec le Mesnie de Barbazan : campement médiéval dans le Jardin de la Fée avec mobilier, décoration, armes et armures en présentation, démonstration de calligraphie, maniement des armes et armures. Réservation en ligne conseillée.

Tourisme Périgord

Duras

dernière mise à jour : 2022-03-16 par