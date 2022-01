Châteaux en fête – Château de Connezac Connezac Connezac Catégories d’évènement: Connezac

Châteaux en fête – Château de Connezac Connezac, 18 avril 2022, Connezac. Châteaux en fête – Château de Connezac Château de Connezac 1 place du Château Connezac

2022-04-18 – 2022-04-18 Château de Connezac 1 place du Château

Connezac Dordogne Connezac FABLES ET THEATRE Théâtre en plein air fait par la compagnie OGMHA pendant environ 1h.

Redécouvrons ces Fables de Jean de la Fontaine que nous connaissons tous ! Deux comédiens incarnent plus de trente animaux espiègles, avec complicité et humour, dans leur langue originale du 17e siècle.

+33 6 32 15 71 05

