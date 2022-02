Châteaux en fête – Château de Connezac Connezac, 30 avril 2022, Connezac.

Châteaux en fête – Château de Connezac Château de Connezac 1 place du Château Connezac

2022-04-30 – 2022-04-30 Château de Connezac 1 place du Château

Connezac Dordogne Connezac

EXPOSITION ET VENTE D’ARTISANAT D’ART

3 artisans maroquiniers travaillant le cuir de 10 à 18h.

Nathalie Pannetier « Les Cuirs Du Clédou »

Formée chez Hermès à Nontron durant 13 ans, elle crée sur commande des pièces uniques en cuir. Tout est fait à la main, sans machine. Les sacs et ceintures sont des pièces uniques, faits en un seul exemplaire.

Jimmy Martinez « Maison Jollet »

Ses articles sont réalisés de manière artisanale en utilisant les mêmes techniques de création d’antan.

L’ensemble des cuirs provient exclusivement de tanneries françaises. Les produits sont éco-labellisés et le cuir à tannage végétal est privilégié.

Tifaine Nadot « La Luciole Capricieuse »

Elle crée des objets d’artisanat d’art en cuir, utiles, durables, et personnalisés. Elle vend sacs et sacoches, étuis et fourreaux, grimoires et couvrelivres, éléments de costumes, etc.

Entrée gratuite.

EXPOSITION ET VENTE D’ARTISANAT D’ART

3 artisans maroquiniers travaillant le cuir de 10 à 18h.

Nathalie Pannetier « Les Cuirs Du Clédou »

Formée chez Hermès à Nontron durant 13 ans, elle crée sur commande des pièces uniques en cuir. Tout est fait à la main, sans machine. Les sacs et ceintures sont des pièces uniques, faits en un seul exemplaire.

Jimmy Martinez « Maison Jollet »

Ses articles sont réalisés de manière artisanale en utilisant les mêmes techniques de création d’antan.

L’ensemble des cuirs provient exclusivement de tanneries françaises. Les produits sont éco-labellisés et le cuir à tannage végétal est privilégié.

Tifaine Nadot « La Luciole Capricieuse »

Elle crée des objets d’artisanat d’art en cuir, utiles, durables, et personnalisés. Elle vend sacs et sacoches, étuis et fourreaux, grimoires et couvrelivres, éléments de costumes, etc.

Entrée gratuite.

+33 6 32 15 71 05

EXPOSITION ET VENTE D’ARTISANAT D’ART

3 artisans maroquiniers travaillant le cuir de 10 à 18h.

Nathalie Pannetier « Les Cuirs Du Clédou »

Formée chez Hermès à Nontron durant 13 ans, elle crée sur commande des pièces uniques en cuir. Tout est fait à la main, sans machine. Les sacs et ceintures sont des pièces uniques, faits en un seul exemplaire.

Jimmy Martinez « Maison Jollet »

Ses articles sont réalisés de manière artisanale en utilisant les mêmes techniques de création d’antan.

L’ensemble des cuirs provient exclusivement de tanneries françaises. Les produits sont éco-labellisés et le cuir à tannage végétal est privilégié.

Tifaine Nadot « La Luciole Capricieuse »

Elle crée des objets d’artisanat d’art en cuir, utiles, durables, et personnalisés. Elle vend sacs et sacoches, étuis et fourreaux, grimoires et couvrelivres, éléments de costumes, etc.

Entrée gratuite.

Château de Connezac 1 place du Château Connezac

dernière mise à jour : 2022-01-24 par