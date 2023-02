Châteaux en Fête – Château de Condat Condat-sur-Trincou Condat-sur-Trincou Catégories d’Évènement: Condat-sur-Trincou

2023-04-29 14:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Dordogne VISITE DES JARDINS ET GROTTES Venez découvrir les différents jardins et grottes présentes au château de Condat lors d’une visite libre. Gratuit Cette animation est prévue en extérieur. Aucune réservation nécessaire. VISITE DES JARDINS ET GROTTES Venez découvrir les différents jardins et grottes présentes au château de Condat lors d’une visite libre. Gratuit Cette animation est prévue en extérieur. Aucune réservation nécessaire. +33 066346460 Château de Condat Fabien Benhamou

