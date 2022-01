Châteaux en fête – Château de Commarque Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Châteaux en fête – Château de Commarque Les Eyzies, 18 avril 2022, Les Eyzies. Châteaux en fête – Château de Commarque Les Eyzies

2022-04-18 – 2022-04-18

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies Dordogne LE TRESOR DES 7 COFFRES Un jeu à vivre en famille au cœur du château de Commarque.

7 coffres à trouver pour de fil en énigmes espérer repartir avec un peu du trésor.

Une aventure éphémère à découvrir pendant l’événement « châteaux en fêtes » Plein tarif adulte :( 13 ans et + ): 10€

Tarif enfant (6-12 ans inclus) : 6€

