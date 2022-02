Châteaux en fête – Château de Clauzuroux Champagne-et-Fontaine, 16 avril 2022, Champagne-et-Fontaine.

Châteaux en fête – Château de Clauzuroux Champagne-et-Fontaine

2022-04-16 – 2022-04-16

Champagne-et-Fontaine Dordogne Champagne-et-Fontaine

DÉGUSTATION ET VENTES DE VIN

Dégustation et vente des vins du château Bois-Vert en Blaye Côtes de Bordeaux.

Depuis cinq générations, le château a développé une belle gamme de 7 vins régulièrement primée : trois rouges, un rosé, un blanc et un crémant.

PROMENADE DANS L’EXPOSITION ACCOMPAGNÉE D’UN VERRE DE PINEAU

• Sophie Leplatre-Lesieur : peintures et création de paravents

• Richard Bucher : sculptures de fer

• Michelle Prot : peintures sur porcelaine

• Manfred Maerschenz : digital art

• Rachel Evans : objets étonnants

VISITE LIBRE DES JARDINS

Food-truck le 16 avril (tarif sur place)

Entrée gratuite.

Accès libre, sans réservation.

+33 6 13 53 55 13

Château de Clauzuroux

Champagne-et-Fontaine

