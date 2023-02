Châteaux en Fête – Château de Château l’Evêque Château-l'Évêque Château-l'Évêque Catégories d’Évènement: Château-l'Évêque

Dordogne Château-l’Évêque VISITE GUIDÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE La visite comprend : le chemin de ronde, les combles avec une remarquable charpente, quatre salons meublés, le palier de la tour Est (œuvre de sculpteurs Toscans, XVIème siècle). Adulte 10€

Extérieurs 3€

VISITE GUIDÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE La visite comprend : le chemin de ronde, les combles avec une remarquable charpente, quatre salons meublés, le palier de la tour Est (œuvre de sculpteurs Toscans, XVIème siècle). Adulte 10€

Extérieurs 3€

Gratuit pour les -10 ans Réservez votre visite par téléphone auprès du propriétaire.

Extérieurs 3€

+33 6 21 55 23 06

