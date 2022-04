Châteaux en fête – Château de Champniers, 16 avril 2022, .

Châteaux en fête – Château de Champniers

2022-04-16 – 2022-04-17

RENCONTRE ENTRE LE XIIème ET LE XXIème siècle

Programmé les 17, 19, 21, 24, 26 et 28 avril de 14h30 à 17h.

Possible sur RDV les autres jours entre le 16 avril et le 1er mai.

Visite de l’espace « Rencontre entre le XIIème et le XXIème siècle » :

– Procédés tinctoriaux du Moyen-Âge au XIXème siècle : leur utilisation et celle du fuseau* et du rouet pour la fabrication d’écheveaux et la création d’attrape-rêves* et de tapisseries 100% naturels (*articles en vente)

– Effets spéciaux : à la découverte de ce qui se passe derrière vos écrans, par NelleFX

– Exposition / vente de poteries par une artiste locale

Entrée libre : participation au chapeau uniquement consacrée à la restauration de la tour.

