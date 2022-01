Châteaux en fête – Château de Champniers Champniers-et-Reilhac Champniers-et-Reilhac Catégories d’évènement: Champniers-et-Reilhac

Dordogne

Châteaux en fête – Château de Champniers Champniers-et-Reilhac, 16 avril 2022, Champniers-et-Reilhac. Châteaux en fête – Château de Champniers Château de Champniers 5 place de la mairie Champniers-et-Reilhac

2022-04-16 – 2022-04-17 Château de Champniers 5 place de la mairie

Champniers-et-Reilhac Dordogne Champniers-et-Reilhac ENIGME PERIGOURDINE Venez résoudre l’énigme sur la fabrication du fameux » gâteaux aux noix du Périgord » Entrée libre : participation au chapeau uniquement consacrée à la restauration de la tour. ENIGME PERIGOURDINE Venez résoudre l’énigme sur la fabrication du fameux » gâteaux aux noix du Périgord » Entrée libre : participation au chapeau uniquement consacrée à la restauration de la tour. +33 6 37 64 10 19 ENIGME PERIGOURDINE Venez résoudre l’énigme sur la fabrication du fameux » gâteaux aux noix du Périgord » Entrée libre : participation au chapeau uniquement consacrée à la restauration de la tour. Château de Champniers 5 place de la mairie Champniers-et-Reilhac

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Champniers-et-Reilhac, Dordogne Autres Lieu Champniers-et-Reilhac Adresse Château de Champniers 5 place de la mairie Ville Champniers-et-Reilhac lieuville Château de Champniers 5 place de la mairie Champniers-et-Reilhac