Châteaux en fête – Château de Champniers Champniers-et-Reilhac, 16 avril 2022, Champniers-et-Reilhac.

Châteaux en fête – Château de Champniers Château de Champniers 5 place de la mairie Champniers-et-Reilhac

2022-04-16 – 2022-04-17 Château de Champniers 5 place de la mairie

Champniers-et-Reilhac Dordogne Champniers-et-Reilhac

VISITE GUIDÉE

Visites programmées les 17, 19, 21, 24, 26 et 28 avril de 14h30 à 17h.

Visite possible uniquement sur rendez-vous les autres jours entre le 16 avril et le 1er mai

Découvrez le blason attribué aux du Lau, les caves voûtées, la chapelle, les latrines en images (chantier non accessible), les extérieurs avec « le canal » et le projet de restauration de la tour.

Entrée libre : participation au chapeau uniquement consacrée à la restauration de la tour.

Durée de visite: 45min

Réservation au 06 37 64 10 19 ou à chateau.de.champniers@gmail.com

+33 6 37 64 10 19

Château de Champniers

Château de Champniers 5 place de la mairie Champniers-et-Reilhac

