2023-04-15 – 2023-05-01

Dordogne Castelnaud-la-Chapelle TIR A L’ARBALETE Encadré par nos animateurs, le jeune public découvre le fonctionnement d’une arbalète avant de s’essayer au tir. Animation incluse dans le prix du château soit:

Adultes : 12.90 €

10 – 17 ans : 6.50 €

+33 5 53 31 30 00

Castelnaud-la-Chapelle

