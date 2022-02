Châteaux en fête – Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle Catégories d’évènement: Castelnaud-la-Chapelle

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Castelnaud-la-Chapelle DÉMONSTRATION BÂTISSEURS DE CHÂTEAUX Bâtisseurs de châteaux et de machines de siège. Tarif

Plein tarif adulte : 11,90 €

Tarif enfant ( 10 à 17 ans) : 6 €

