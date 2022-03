Châteaux en fête – Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle, 16 avril 2022, Castelnaud-la-Chapelle.

Châteaux en fête – Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle

2022-04-16 – 2022-05-01

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Castelnaud-la-Chapelle

VISITE THEMATIQUE

Préparer un repas n’est pas si simple quand il faut plaire aux papilles et pupilles seigneuriales, tout en respectant les préceptes religieux médiévaux ! Du jardin à la cuisine du château, faites connaissance avec les plantes alimentaires et médicinales qui nourrissent et soignent.

Tarif:

Plein tarif adulte : 11.90 €

Tarif enfant ( 10 à 17 ans) : 6 €

Gratuit pour les enfants de – 10 ans

Accès libre, sans réservation

Achat de tickets en ligne ou sur site.

Billets non remboursables.

+33 5 53 31 30 00

Château de Castelnaud

Castelnaud-la-Chapelle

