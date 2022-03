Châteaux en fête – Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle Catégories d’évènement: Castelnaud-la-Chapelle

Dordogne

Châteaux en fête – Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle, 16 avril 2022, Castelnaud-la-Chapelle. Châteaux en fête – Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle

2022-04-16 – 2022-05-01

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne VISITE COSTUMEE Qui sont ces artisans capables d’ériger de puissantes forteresses mais aussi les engins susceptibles de les détruire ?

Découvrez les secrets et méthodes de construction des puissants châteaux forts et des impressionnantes machines de guerre construites pour les battre en brèche ( durée 30 minutes). Tarif

Plein tarif adulte : 11,90 €

Tarif enfant ( 10 à 17 ans) : 6 €

Castelnaud-la-Chapelle

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

