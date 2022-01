Châteaux en fête – Château de Bruzac Saint-Pierre-de-Côle Saint-Pierre-de-Côle Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Pierre-de-Côle

Châteaux en fête – Château de Bruzac Saint-Pierre-de-Côle, 20 janvier 2022, Saint-Pierre-de-Côle. Châteaux en fête – Château de Bruzac Lieu-dit Bruzac Château de Bruzac Saint-Pierre-de-Côle

2022-01-20 – 2022-01-20 Lieu-dit Bruzac Château de Bruzac

Saint-Pierre-de-Côle Dordogne Saint-Pierre-de-Côle VISITES GUIDÉES ET POÉSIE Des visites ponctuées de surprises grâce aux extrait de « La Geste de Guillaume d’Orange » et poèmes médiévaux suivis de dégustation d’hypocras et de biscuits médiévaux à 11h, 14h et16h. Tarif libre Réservation au 06 11 40 55 37 ou à chateaux-de-bruzac.24@sfr.fr VISITES GUIDÉES ET POÉSIE Des visites ponctuées de surprises grâce aux extrait de « La Geste de Guillaume d’Orange » et poèmes médiévaux suivis de dégustation d’hypocras et de biscuits médiévaux à 11h, 14h et16h. Tarif libre Réservation au 06 11 40 55 37 ou à chateaux-de-bruzac.24@sfr.fr +33 6 11 40 55 37 VISITES GUIDÉES ET POÉSIE Des visites ponctuées de surprises grâce aux extrait de « La Geste de Guillaume d’Orange » et poèmes médiévaux suivis de dégustation d’hypocras et de biscuits médiévaux à 11h, 14h et16h. Tarif libre Réservation au 06 11 40 55 37 ou à chateaux-de-bruzac.24@sfr.fr Lieu-dit Bruzac Château de Bruzac Saint-Pierre-de-Côle

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Pierre-de-Côle Autres Lieu Saint-Pierre-de-Côle Adresse Lieu-dit Bruzac Château de Bruzac Ville Saint-Pierre-de-Côle lieuville Lieu-dit Bruzac Château de Bruzac Saint-Pierre-de-Côle