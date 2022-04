Châteaux en fête – Château de Bourdeilles

Châteaux en fête – Château de Bourdeilles, 21 avril 2022, . Châteaux en fête – Château de Bourdeilles

2022-04-21 – 2022-04-21 VISITE ” NOCTURNE A LA BOUGIE ” Venez découvrir l’univers du château de façon inédite !

Durée 1h30 / 2h. Tarification :

– Tarif + de 13 ans : 13 €

