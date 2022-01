Châteaux en fête – Château de Bourdeilles Bourdeilles Bourdeilles Catégories d’évènement: Bourdeilles

Bourdeilles Dordogne Bourdeilles ANIMATION MÉDIÉVALE SUR LES TRACES DE MARCO POLO Jean Dubois, compagnon de voyage de Marco Polo, propose un voyage sur la route de la soie. Tarification :

– Animation incluse dans le prix d’entrée au château, soit :

– Tarif d’entrée + de 13 ans : 8.90 €

– Tarif d’entrée 5-12 ans : 5.90 €

Bourdeilles

