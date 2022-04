Châteaux en fête – Château de Bourdeilles

Châteaux en fête – Château de Bourdeilles, 20 avril 2022, . Châteaux en fête – Château de Bourdeilles

2022-04-20 – 2022-04-20 ATELIER ” BLASON ET CALLIGRAPHIE ” Réalise ton propre blason ou initie-toi à la calligraphie ! Toute la journée. Tarification :

– Tarif + de 13 ans : 12.90 €

– Tarif 5 -12 ans : 9.90 €

