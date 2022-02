Châteaux en fête – Château de Biron Biron Biron Catégories d’évènement: Biron

Dordogne

Châteaux en fête – Château de Biron Biron, 13 avril 2022, Biron. Châteaux en fête – Château de Biron Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron

2022-04-13 – 2022-04-13 Lieu-dit Le Bourg Château de Biron

Biron Dordogne Biron A LA RENCONTRE DES ARTISTES DU PÉRIGORD Œuvres issues du Fond départemental d’art contemporain du département de la Dordogne. Tarif d’entrée au château, sans supplément :

Adulte (à partir de 13 ans) : 9 €

Enfant (de 5 à 12 ans) : 6 €

Enfant (- de 5 ans) : gratuit Adapté à toute la famille !

25 personnes maximum

Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron

