Châteaux en fête : château de Biron Biron, 16 avril 2022, Biron.

Châteaux en fête : château de Biron Le bourg CHâteau de Biron Biron

2022-04-16 – 2022-05-01 Le bourg CHâteau de Biron

Biron Dordogne Biron

6 6 EUR Le château de Biron participe à l’évènement “Châteaux en fête”. De somptueuses demeures, sites en tous genres vous ouvrent leurs portes et vous proposent des animations, des événements et des festivités exclusives autour de leur monument. Expériences festives, ludiques, culturelles.

Découverte de l’exposition d’art contemporain “Etats d’âmes” avec des oeuvres issues du FDAC 24, puis ateliers participatifs et créatifs pour petits et grands.

Venez vous divertir en participant au jeu de piste spécialement conçu pour l’évènement Châteaux en fête (pour toute la famille, jeu ouvert tous les jours sans supplément, lors de la visite du château).

+33 5 53 63 13 33

château en fête

Le bourg CHâteau de Biron Biron

