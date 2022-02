Châteaux en fête – Château de Beynac Beynac-et-Cazenac, 28 avril 2022, Beynac-et-Cazenac.

Châteaux en fête – Château de Beynac Beynac-et-Cazenac

2022-04-28 18:00:00 – 2022-04-28

Beynac-et-Cazenac Dordogne Beynac-et-Cazenac

THÉÂTRE

« Le Virgile (travesti) » de Paul Scarron, par la Compagnie OGHMA avec Charles Di Meglio et Marie-Françoise Bloch à la viole de Gambe.

Pendant comique à « Bérénice », « Le Virgile (travesti) » permet de découvrir un des best-sellers des années 1640-60 et le chef-d’œuvre inachevé de Paul Scarron, un auteur reconnu pour son humour incroyable et surprenant.

Retraçant les amours malheureuses de Didon et Enée, ce spectacle est porté par la complicité entre une musicienne et un comédien qui joue tous les personnages de la fable avec une énergie de tous les diables.

Tubes de la musique baroque, genres, guerre de Troie, — pour le plus grand plaisir du spectateur entraîné dans plus d’une heure de rire irrésistible!

60/80 places max

Tarifs:

– Adulte : 9,50 €

– Enfant (11 – 16 ans) : 7 €

– Enfant (- 10 ans) : gratuit

Réservation et paiement en ligne sur:https://www.compagnieoghma.com/

+33 5 53 29 50 40

Chateau de Beynac

Beynac-et-Cazenac

