Châteaux en fête- Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau, 30 avril 2022, Lussas-et-Nontronneau.

Châteaux en fête- Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau

2022-04-30 – 2022-04-30

Lussas-et-Nontronneau Dordogne Lussas-et-Nontronneau

VISITE GUIDEE DU CHATEAU ET FOUR A PAIN

Venez visiter la demeure de Beauvais à 15h et 16H 30 et la remise en route du four à pain.

L’enfournement est à 15h30 et le défournement vers 16h puis la vente des pains.

Tarif: 5 € par personne de plus de 10 ans

Réservation obligatoire au 06 20 31 32 49

Lussas-et-Nontronneau

