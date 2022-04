Châteaux en fête – Château de Beaurecueil

2022-04-27 – 2022-04-27 LA DANSE AU CHÂTEAU 2 ateliers de découverte de la danse pour le corps et l’esprit par la danse-thérapeute Christine Zwingmann

– Enfants : mercredi 27 avril à 15h

