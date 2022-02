Châteaux en fête – Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord

Châteaux en fête – Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord, 24 avril 2022, Mareuil en Périgord. Châteaux en fête – Château de Beaurecueil Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord

2022-04-24 15:00:00 – 2022-04-24 Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil

Mareuil en Périgord Dordogne Mareuil en Périgord LITTÉRATURE, DANSE ET VISITE Salle Alcide Dusolier – Beaurecueil – Forge de la poésie Littérature et histoire

– Présentation des liens entre Eugène Le Roy et le Château de Beaurecueil (ex-Bonrecueil) par le truchement de son propriétaire Alcide Dusolier, le critique littéraire qui a lancé l’auteur de Jacquou Le Croquant vers la gloire littéraire. – Lecture texte et extraits des ouvrages d’Eugène Le Roy, dont « Jacquou le Croquant » – Performance danse – poésie « Les esprits de la Nature » par Christine Zwingmann et Jean-Noël Cuénod – Visite des vestiges de la Forge à canons de Bonrecueil. Comédiens : Catherine Reillat, Christine Zwingmann, JeanNoël Cuénod. Au chapeau à la sortie Sans réservation LITTÉRATURE, DANSE ET VISITE Salle Alcide Dusolier – Beaurecueil – Forge de la poésie Littérature et histoire

– Présentation des liens entre Eugène Le Roy et le Château de Beaurecueil (ex-Bonrecueil) par le truchement de son propriétaire Alcide Dusolier, le critique littéraire qui a lancé l’auteur de Jacquou Le Croquant vers la gloire littéraire. – Lecture texte et extraits des ouvrages d’Eugène Le Roy, dont « Jacquou le Croquant » – Performance danse – poésie « Les esprits de la Nature » par Christine Zwingmann et Jean-Noël Cuénod – Visite des vestiges de la Forge à canons de Bonrecueil. Comédiens : Catherine Reillat, Christine Zwingmann, JeanNoël Cuénod. Au chapeau à la sortie Sans réservation +33 6 75 16 44 45 LITTÉRATURE, DANSE ET VISITE Salle Alcide Dusolier – Beaurecueil – Forge de la poésie Littérature et histoire

– Présentation des liens entre Eugène Le Roy et le Château de Beaurecueil (ex-Bonrecueil) par le truchement de son propriétaire Alcide Dusolier, le critique littéraire qui a lancé l’auteur de Jacquou Le Croquant vers la gloire littéraire. – Lecture texte et extraits des ouvrages d’Eugène Le Roy, dont « Jacquou le Croquant » – Performance danse – poésie « Les esprits de la Nature » par Christine Zwingmann et Jean-Noël Cuénod – Visite des vestiges de la Forge à canons de Bonrecueil. Comédiens : Catherine Reillat, Christine Zwingmann, JeanNoël Cuénod. Au chapeau à la sortie Sans réservation Château de Beaurecueil

Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord

dernière mise à jour : 2022-02-05 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Mareuil en Périgord Autres Lieu Mareuil en Périgord Adresse Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Ville Mareuil en Périgord lieuville Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord Departement Dordogne

Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareuil-en-perigord/

Châteaux en fête – Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord 2022-04-24 was last modified: by Châteaux en fête – Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord 24 avril 2022 Dordogne Mareuil en Périgord

Mareuil en Périgord Dordogne