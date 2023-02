Châteaux en fête – Château de Beaurecueil Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord

Châteaux en fête – Château de Beaurecueil Château de Beaurecueil, 21 avril 2023, Mareuil en Périgord . Châteaux en fête – Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord Dordogne Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil

2023-04-21 – 2023-04-21

Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil

Mareuil en Périgord

Dordogne ATELIER « PAPIER MÂCHÉ » Atelier « papier mâché » d’Alexandru Schiopu qui apprendra aux grands et aux petits (dès 10 ans) à créer des abat-jour.

Le matériel est fourni par l’artiste et les participants pourront emmener leurs œuvres chez eux. 30 € par personne. Réservation recommandée par téléphone ou e-mail (car places limitées). ATELIER « PAPIER MÂCHÉ » Atelier « papier mâché » d’Alexandru Schiopu qui apprendra aux grands et aux petits (dès 10 ans) à créer des abat-jour.

Le matériel est fourni par l’artiste et les participants pourront emmener leurs œuvres chez eux. 30 € par personne. Réservation recommandée par téléphone ou e-mail (car places limitées). +33 6 75 16 44 45 Château de Beaurecueil – Forge de la Poésie JNC_Beaurecueil_Forge de la Poésie

Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Mareuil en Périgord Autres Lieu Mareuil en Périgord Adresse Mareuil en Périgord Dordogne Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Ville Mareuil en Périgord lieuville Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord Departement Dordogne

Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareuil en perigord /

Châteaux en fête – Château de Beaurecueil Château de Beaurecueil 2023-04-21 was last modified: by Châteaux en fête – Château de Beaurecueil Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord 21 avril 2023 116 impasse de Beaurecueil Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord Dordogne Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord Dordogne

Mareuil en Périgord Dordogne