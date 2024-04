Châteaux en fête Château Barrière SPECTACLE PYROTECHNIQUE LA PYROUE INFERNALE Périgueux, samedi 27 avril 2024.

Châteaux en fête Château Barrière SPECTACLE PYROTECHNIQUE LA PYROUE INFERNALE Périgueux Dordogne

Mêlant cirque, feu et adrénaline, Seb Manach tournoie en tous sens, depuis sa roue infernale surplombant le public, chargée d’effets pyrotechniques. La rencontre entre l’homme et la machine crée des étincelles pour un spectacle puissant et poétique.

Gratuit .

Début : 2024-04-27 21:30:00

Rue Turenne

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine communication@perigueux.fr

