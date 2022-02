Châteaux en fête – Château Barrière Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux Dordogne BALADE NOCTURNE AUX FLAMBEAUX Le Château Barrière « sous les étincelles de l’Histoire » • Départ conté aux flambeaux depuis le parvis de l’église Saint-Etienne de la Cité pour entrer dans le parc du château Barrière.

• Ambiance féérique dans un univers de bougies.

• Spectacle de feu par les artistes de la Compagnie Akouma : chorégraphie poétique, pluie d’étincelles, oiseau de feu, guirlandes enflammées au rythme des sons de violons et de balafons. Gratuit et sans réservation (dans la limite des flambeaux disponibles).

