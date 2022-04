Châteaux en fête : Chasse aux oeufs au Château de Buzet Buzet-sur-Baïse Buzet-sur-Baïse Catégories d’évènement: Buzet-sur-Baïse

Lot-et-Garonne

Châteaux en fête : Chasse aux oeufs au Château de Buzet Buzet-sur-Baïse, 17 avril 2022, Buzet-sur-Baïse.

2022-04-17 11:00:00 – 2022-04-17 12:00:00

Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne Buzet-sur-Baïse Le Château de Buzet vous accueille pour une chasse aux œufs revisitée en grande chasse au trésor de Pâques ! Petit et grands chemineront dans le parc à la recherche d’indices pour retrouver le butin du lapin de Pâques. Chaque enfant repartira avec son trésor en chocolat.

Buzet-sur-Baïse

