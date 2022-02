Châteaux en fête – Chartreuse des Fraux La Bachellerie La Bachellerie Catégories d’évènement: Dordogne

Châteaux en fête – Chartreuse des Fraux Chartreuse des Fraux 330 chemin des Frauds La Bachellerie

2022-04-30

La Bachellerie Dordogne La Bachellerie PIECE DE THEATRE LA FONTAINE Venez redécouvrir ces fables qui ont bercées notre enfance à travers une animation théâtrale. Plein tarif adulte: 11€

Tarif réduit (- 25 ans, + 60 ans, retraités, étudiants) : 8.5€

Tarif solidaire (chômeurs, intermittents, Minima Sociaux) : 6€

Tarif enfants (- 12 ans) : 6€

Chartreuse des Fraux

