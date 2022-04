Châteaux en fête au château de Montaigne

Châteaux en fête au château de Montaigne, 16 avril 2022, . Châteaux en fête au château de Montaigne

2022-04-16 – 2022-04-17 Châteaux en fête au château de Montaigne, pendant 3 week ends du 16 avril au 1er mai.

Visites guidées de la Tour historique du château

restauration food-truck

Les samedis soirs à 19h : retraite aux flambeaux dans les jardins et visites guidées nocturnes de la tour de Montaigne (réservation obligatoire)

Expositions : peinture sur soie par Marie-Lise Garot (16, 17, 18 avril et 23,24 avril) – réseau des Métiers d’Art du Grand Bergeracois.

Infos : 05.53.58.63.93 Châteaux en fête au château de Montaigne, pendant 3 week ends du 16 avril au 1er mai.

Visites guidées de la Tour historique du château

restauration food-truck

Les samedis soirs à 19h : retraite aux flambeaux dans les jardins et visites guidées nocturnes de la tour de Montaigne (réservation obligatoire)

Expositions : peinture sur soie par Marie-Lise Garot (16, 17, 18 avril et 23,24 avril) – réseau des Métiers d’Art du Grand Bergeracois.

Infos : 05.53.58.63.93 +33 5 53 58 63 93 Châteaux en fête au château de Montaigne, pendant 3 week ends du 16 avril au 1er mai.

Visites guidées de la Tour historique du château

restauration food-truck

Les samedis soirs à 19h : retraite aux flambeaux dans les jardins et visites guidées nocturnes de la tour de Montaigne (réservation obligatoire)

Expositions : peinture sur soie par Marie-Lise Garot (16, 17, 18 avril et 23,24 avril) – réseau des Métiers d’Art du Grand Bergeracois.

Infos : 05.53.58.63.93 dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville