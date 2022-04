Châteaux en fête – Animations Jeux anciens et visite guidée au château de Duras, 23 avril 2022, .

Châteaux en fête – Animations Jeux anciens et visite guidée au château de Duras

2022-04-23 – 2022-04-23

5 7 EUR En plein coeur du Sud-Ouest le Château de Duras traverse l’histoire. Monument atypique il mêle Moyen-Age, XVIIème siècle, et Révolution. Vous pourrez parcourir l’Histoire et l’Architecture à travers les 30 salles restaurées de ce site classé Monument Historique et découvrir le passage secret, la salle aux Fantômes, la maquette animée et la montée à la Tour. Plongez-vous dans l’ambiance du XVIIème siècle avec les appartements du Duc et de la Duchesse enfin remeublés en partenariat avec le Mobilier National.

Dans le cadre de Châteaux en fête, animations autour des jeux anciens avec CaDitJeux de 14h à 18h le samedi, et de 10h à 13h et de 14h à 18h le dimanche.

Au programme des jeux pour petits et grands : lancer d’anneaux, catapulte de bouchon, meule, grenouille, arbalète…

A 15h, un départ de visite guidée est organisé.

